Juve, i più forti tutti dentro: Morata come Eto’o e Mandzukic, ma per lo scudetto serve che scivolino le altre (Di martedì 8 febbraio 2022) I due paragoni sono importanti, e probabilmente, come ha ammesso lo stesso Max Allegri, per Morata non finirà come per Mandzukic e Eto’o,... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) I due paragoni sono importanti, e probabilmente,ha ammesso lo stesso Max Allegri, pernon finiràper,...

Advertising

_Morik92_ : #Vlahovic a Dazn: 'Allegri non mi ha chiesto niente di particolare, dice che andrà tutto bene. Devo lavorare ancora… - _Morik92_ : Si vedono i primi effetti della rivoluzione d'inverno, #Vlahovic e #Zakaria regalano non solo i tre punti ma anche… - forumJuventus : TS: 'L'addio di Morata a giugno? Non è più scontato. Ci sono spiragli di conferma, ma la Juve chiederà uno sconto… - Stefano79105717 : RT @AmalaTV_: Quindi dopo questi giorni abbiamo capito delle cose: 1) il campionato è tornato ad essere regolare e non più falsato 2) il M… - BringMeTheBriga : RT @cmdotcom: #Juve, i più forti tutti dentro: #Morata come Eto’o e Mandzukic, ma per lo Scudetto serve che scivolino le altre https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve più Inter, Napoli, Milan: sarà un mese da brividi. Ecco come stanno le prime della classe ... visto il calo dell'Atalanta e la partenza a handicap della Juve. Il derby di Milano vinto dai ... il Napoli affronterà entrambe le milanesi, in un calendario reso ancor più complesso dagli impegni ...

Inter, Lautaro è sparito: i gol che mancano e il mercato, nessuno è incedibile ...di Bahía Blanca ha comunque segnato con freddezza il rigore contro la Juve nella Supercoppa vinta dai nerazzurri, ma è altrettanto vero che da lui Inzaghi e tutto il mondo Inter si aspettano di più ...

Spalletti: "Napoli più consapevole, contro l'Inter ci sarà Koulibaly" Corriere dello Sport ... visto il calo dell'Atalanta e la partenza a handicap della. Il derby di Milano vinto dai ... il Napoli affronterà entrambe le milanesi, in un calendario reso ancorcomplesso dagli impegni ......di Bahía Blanca ha comunque segnato con freddezza il rigore contro lanella Supercoppa vinta dai nerazzurri, ma è altrettanto vero che da lui Inzaghi e tutto il mondo Inter si aspettano di...