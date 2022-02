Isola dei famosi 2022, svelata la terza coppia: ecco i due naufraghi (Di martedì 8 febbraio 2022) Isola dei famosi 2022: ecco la terza coppia che partirà per l’Honduras per partecipare al reality condotto da Ilary Blasi Questa edizione del format di Canale 5 avrà in gioco anche delle coppie di naufraghi. Dopo aver svelato le due precedenti, ovvero quella formata da Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro e Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, pare che Ilary Blasi, conduttrice anche quest’anno dell’Isola dei famosi, abbia scelto Lory Del Santo col suo fidanzato Marco. Non sarebbe la sua prima volta nel programma. Infatti Lory è stata concorrente e vincitrice della terza edizione de L’Isola. In più la Del Santo ha partecipato anche a molti altri reality, quali Pechino Express, La ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 febbraio 2022)deilache partirà per l’Honduras per partecipare al reality condotto da Ilary Blasi Questa edizione del format di Canale 5 avrà in gioco anche delle coppie di. Dopo aver svelato le due precedenti, ovvero quella formata da Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro e Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, pare che Ilary Blasi, conduttrice anche quest’anno dell’dei, abbia scelto Lory Del Santo col suo fidanzato Marco. Non sarebbe la sua prima volta nel programma. Infatti Lory è stata concorrente e vincitrice dellaedizione de L’. In più la Del Santo ha partecipato anche a molti altri reality, quali Pechino Express, La ...

