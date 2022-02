Il Pd teme l' effetto Quirinale sulla legislatura

Leggi su agi

(Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - La parola d'ordine al Nazareno è stabilità: il Partito Democratico osserva con preoccupazione quanto avviene nel M5s, dopo la sentenza di Napoli che ne ha azzerato di fatto i vertici. Ma non solo. A preoccupare è il quadro complessivo di frammentazione e lacerazione all'interno dei partiti e nelle coalizioni, spiegano dal quartier generale Pd, dove la speranza è che "si possa risolvere presto e in modo ordinato questa fase" post Colle. Il Partito democratico, è il ragionamento, in questa fase è sempre più una sorta di 'centro di gravità permanente' del governo Draghi. Per questa ragione i dem sperano che "questo scenario post Colle" possa trovare al più presto un punto di caduta tale da "rendere proficuo l'ultimo anno di". Il rischio da scongiurare è "che questo stato di lacerazione possa vanificare l'appello del Presidente della Repubblica" sul ...