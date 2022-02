I consigli di Dior sul make-up da uomo

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il-up è anche da: lo conferma la Maisone i suoi direttori creativi, uno dello stile, Kim Jones, e l’altro quello della immagine beauty, Peter Philips. I volti dei modelli che hanno indossato i capi moda di questo inverno hanno una bellezza naturale e un incarnato perfettamente equilibrato, né troppo opaco né troppo luminoso. Per ottenere una bellissima identica pelle a quella degli scatti di Benjamin Vnuk, Peter Philips la prepara con la routineCapture Totale Skincare, stendendo alla base il siero super potente seguito da quello specifico per gli occhi. Una leggerissima passata diBackstage Face & Body Primer 001 Universal fa uniformare la carnagione insieme aBackstage Face & Body Foundation, in diverse tonalità personalizzate sulla base ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : consigli Dior

Fanpage.it

Leggi anche › Con voi, a scuola di make up da: il trucco a 20 anni, 50 e over 70 Pubblicità edi bellezza efficaci Nella serie di 5 video apparsi sul suo profilo personale di ...... Nike, Supreme, Yeezy, Adidas, Stone Island, Gucci,e molti altri (a seconda del capo che ... l'orario, il link di accesso diretto, il numero di copie del prodotto,su cosa acquistare e ...Iann Dior: la biografia, i successi, i segreti, gli album e tutte le ultime notizie su Iann Dior secondo Rolling Stone Italia ...La giacca elegante è, e sarà sempre un must. Infatti il blazer ha fatto da padrone anche in queste passerelle di Parigi.