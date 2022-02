Grande Centro, grande equivoco: per rinforzare la gamba liberale non bisogna pasticciare sui valori (Di martedì 8 febbraio 2022) L'equivoco del grande Centro. Lo si potrebbe definire così. E non solo per la pur ovvia ragione che mai, o quasi mai, aggregando due o più sigle partitiche, il risultato elettorale sia stato una mera sommatoria dei precedenti voti di ognuna. Prima di ogni problema numerico, il Centro oggi in Italia (e non solo in Italia) non esiste culturalmente. Finito il tempo delle grandi culture politiche classiche, quelle che Renato Brunetta sogna di rivedere all'opera in una forza nuova ispirata all'"agenda Mattarella-Draghi", oggi l'Occidente politico è segnato da una frattura molto chiara: da una parte c'è chi fa propria una cultura progressista radicale, pronta ad azzerare e a ricostruire ex novo il nostro universo mentale e morale, oltreché a superare i rapporti di produzione del capitalismo; e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) L'del. Lo si potrebbe definire così. E non solo per la pur ovvia ragione che mai, o quasi mai, aggregando due o più sigle partitiche, il risultato elettorale sia stato una mera sommatoria dei precedenti voti di ognuna. Prima di ogni problema numerico, iloggi in Italia (e non solo in Italia) non esiste culturalmente. Finito il tempo delle grandi culture politiche classiche, quelle che Renato Brunetta sogna di rivedere all'opera in una forza nuova ispirata all'"agenda Mattarella-Draghi", oggi l'Occidente politico è segnato da una frattura molto chiara: da una parte c'è chi fa propria una cultura progressista radicale, pronta ad azzerare e a ricostruire ex novo il nostro universo mentale e morale, oltreché a superare i rapporti di produzione del capitalismo; e ...

