GfVip, Soleil e il trucco in puntata: cosa notano gli utenti (Di martedì 8 febbraio 2022) L’ultima puntata in diretta del Gf Vip ha avuto ancora una volta al centro delle discussioni il chiacchieratissimo triangolo composta da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, soprattutto perché a sorpresa, Delia si è aggiudicata un posto nella finale del programma, conquistando l’opinione popolare e diventando la preferita del pubblico. LEGGI ANCHE : — GfVip, Sole e il rossetto: cosa dice la regia alla Sorge durante il fuorionda Tanti utenti sui social però hanno notato, in diverse inquadrature, il trucco sbavato e impreciso di Soleil Sorge, che per la serata ha indossato un mini dress rosso e nero con stivali altri e abbinati. https://twitter.com/fede brody/status/1490847654255161349https://twitter.com/noemiarcuri/status/1490797935977713669Il make up di ... Leggi su funweek (Di martedì 8 febbraio 2022) L’ultimain diretta del Gf Vip ha avuto ancora una volta al centro delle discussioni il chiacchieratissimo triangolo composta da Alex Belli, Delia Duran eSorge, soprattutto perché a sorpresa, Delia si è aggiudicata un posto nella finale del programma, conquistando l’opinione popolare e diventando la preferita del pubblico. LEGGI ANCHE : —, Sole e il rossetto:dice la regia alla Sorge durante il fuorionda Tantisui social però hanno notato, in diverse inquadrature, ilsbavato e impreciso diSorge, che per la serata ha indossato un mini dress rosso e nero con stivali altri e abbinati. https://twitter.com/fede brody/status/1490847654255161349https://twitter.com/noemiarcuri/status/1490797935977713669Il make up di ...

Advertising

MediasetPlay : Come sono diventate amiche Soleil e Dayane? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA la di… - GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - GrandeFratello : Manila e Miriana VS Katia e Soleil: uno scontro tutto al femminile che si rafforza giorno dopo giorno. Il movente?… - ___ImNobody____ : RT @XrobertaX_: Soleil è stata 5 ore a consolare sia uno che l’altra e nella clip cosa passa? “litigano per stronzate” “sempre la stessa sc… - gracebarresi20 : RT @catiuz92: I motivi per salvare Gianluca? Strategicamente non voterebbe Soleil. È stato lui a far risollevare Soleil dopo la scorsa s… -