Gf Vip, in nomination Antonio Medugno, Kabir Bedi e Gianluca Costantino (Di martedì 8 febbraio 2022) Anche la 40esima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda nella prima serata del 7 febbraio, si è rivelata ricca di sorprese e colpi di scena. Dalle nomination alle immunità, dalla scelta del primo finalista fino all’annuncio del ritorno nella casa di un ex concorrente: ecco tutto quello che è successo. Questa volta nessun concorrente è stato eliminato, ma ognuno di loro ha espresso la propria nomination: gli inquilini a rischio sono Antonio Medugno, Kabir Bedi e Gianluca Costantino. Uno di loro, quindi, dovrà abbandonare per sempre la casa del Gf Vip nel corso della puntata successiva, quella del 14 febbraio. I gieffini hanno scelto anche chi di loro avrà l’immunità, assicurandosi così la salvezza: Katia Ricciarelli, Jessica Selassié e Barù ... Leggi su diredonna (Di martedì 8 febbraio 2022) Anche la 40esima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda nella prima serata del 7 febbraio, si è rivelata ricca di sorprese e colpi di scena. Dallealle immunità, dalla scelta del primo finalista fino all’annuncio del ritorno nella casa di un ex concorrente: ecco tutto quello che è successo. Questa volta nessun concorrente è stato eliminato, ma ognuno di loro ha espresso la propria: gli inquilini a rischio sono. Uno di loro, quindi, dovrà abbandonare per sempre la casa del Gf Vip nel corso della puntata successiva, quella del 14 febbraio. I gieffini hanno scelto anche chi di loro avrà l’immunità, assicurandosi così la salvezza: Katia Ricciarelli, Jessica Selassié e Barù ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip nomination Basciano difende Gianluca e litiga con Antonio: "Scemo, impara l'educazione!" Antonio Medugno e Gianluca Costantino si sono finalmente svegliati ed hanno cominciato a 'ballare'. Il personal trainer durante le nomination del Grande Fratello Vip ha dato il suo voto al tiktoker rimasto davvero sbigottito per la decisione del suo amico fino all'intervento di Alessandro Basciano . Basciano difende Gianluca e ...

Grande Fratello Vip, ieri sera Delia Duran è diventata la prima finalista Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie grande fratello vip, le nomination ...

"GF Vip", le nomination della puntata del 7 febbraio TGCOM Gf Vip, in nomination Antonio Medugno, Kabir Bedi e Gianluca Costantino Anche la 40esima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda nella prima serata del 7 febbraio, si è rivelata ricca di sorprese e colpi di scena. Dalle nomination alle immunità, dalla scelta del ...

Davide Silvestri vuole abbandonare la Casa? / “Prenderò le mie decisioni” Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 è stato comunicato a tutti i concorrenti il nome del vincitore della nomination che avrebbe avuto un accesso diretto alla finalissima del reality.

