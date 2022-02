Francesco Monte non molla e punta all’Eurovision Song Contest 2022 per San Marino (Di martedì 8 febbraio 2022) Le prova tutte Francesco Monte per sfondare nel mondo della musica ed è giusto sia così perché chi crede in un sogno deve lottare. Si realizzerà quello dell’ex tronista di Uomini e Donne? Ci prova con l’Eurovision Song Contest 2022, dopo il no di Sanremo 2022 e la bocciatura dei suoi follower per il suo brano non scelto per il festival. L’Italia ha già ovviamente i suoi vincitori, a rappresentarci all’Eurovision 2022 saranno Mahmood e Blanco, tifiamo per Brividi e ci sembra già di vederlo quel primo posto, un brano perfetto, presenza scenica di entrambi perfetta, incrociamo le dita. Le incrocia ovviamente anche Francesco Monte per il suo brano “Mi ricordo di te”. Francesco Monte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 febbraio 2022) Le prova tutteper sfondare nel mondo della musica ed è giusto sia così perché chi crede in un sogno deve lottare. Si realizzerà quello dell’ex tronista di Uomini e Donne? Ci prova con l’Eurovision, dopo il no di Sanremoe la bocciatura dei suoi follower per il suo brano non scelto per il festival. L’Italia ha già ovviamente i suoi vincitori, a rappresentarcisaranno Mahmood e Blanco, tifiamo per Brividi e ci sembra già di vederlo quel primo posto, un brano perfetto, presenza scenica di entrambi perfetta, incrociamo le dita. Le incrocia ovviamente ancheper il suo brano “Mi ricordo di te”....

