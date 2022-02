Elisabetta Gregoraci compie 42 anni, una pagina di giornale per farle gli auguri. Ma è giallo: «Chi l'ha comprata?» (Di martedì 8 febbraio 2022) E? giallo sugli auguri di compleanno per Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha spento 42 candeline e un misterioso ammiratore ha comprato una pagina del ?Corriere della sera? per... Leggi su leggo (Di martedì 8 febbraio 2022) E?suglidi compleanno per. La showgirl ha spento 42 candeline e un misterioso ammiratore ha comprato unadel ?Corriere della sera? per...

Advertising

FulvioPaglia : Se non sapevate che è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, oggi c’è un “avviso a pagamento” sul Corriere. - GiudiVera : RT @Zerovirgola2: Avvisate Cappellini che è il compleanno di Elisabetta Gregoraci Al @Corriere ci hanno già pensato pubblicando gli auguri… - leggoit : Elisabetta #gregoraci compie 42 anni, una pagina di #giornale per farle gli auguri. Ma è giallo: «Chi l'ha comprata… - Methamorphose30 : RT @FulvioPaglia: Se non sapevate che è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, oggi c’è un “avviso a pagamento” sul Corriere. - AccaddeOggi : Oggi nel 1980 nasceva la conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci #accaddeoggi -