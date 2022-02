È stata la mano di Dio è candidato agli Oscar 2022: ecco tutte le altre nomination (Di martedì 8 febbraio 2022) Direttamente da Los Angeles arriva la notizia più bella. Che, ammettiamo, ce l’aspettavamo. Non solo perché È stata la mano di Dio è oggettivamente un bel film. Ma perché è piaciuto tanto da essere candidato ai principali premi. E gli Oscar 2022 non fanno eccezione. Tra le nomination appena annunciate, Paolo Sorrentino ha ottenuto quella per il Miglior film straniero. Non sarà facile per il regista napoletano fare il bis dopo La grande bellezza. I due maggiori contendenti sono, infatti, il superfavorito (e supernominato) Drive my car dal Giappone, e il norvegese La persona peggiore del mondo. L’appuntamento è per il 27 marzo con la cerimonia di consegna. Paolo Sorrentino con il Leone d’Argento e Filippo Scotti con il premio Marcello Mastroianni al Festival di Venezia 2021 per E’ ... Leggi su amica (Di martedì 8 febbraio 2022) Direttamente da Los Angeles arriva la notizia più bella. Che, ammettiamo, ce l’aspettavamo. Non solo perché Èladi Dio è oggettivamente un bel film. Ma perché è piaciuto tanto da essereai principali premi. E glinon fanno eccezione. Tra leappena annunciate, Paolo Sorrentino ha ottenuto quella per il Miglior film straniero. Non sarà facile per il regista napoletano fare il bis dopo La grande bellezza. I due maggiori contendenti sono, infatti, il superfavorito (e supernominato) Drive my car dal Giappone, e il norvegese La persona peggiore del mondo. L’appuntamento è per il 27 marzo con la cerimonia di consegna. Paolo Sorrentino con il Leone d’Argento e Filippo Scotti con il premio Marcello Mastroianni al Festival di Venezia 2021 per E’ ...

