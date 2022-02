Coppa Italia. Dzeko-Sanchez, una perla per tempo: l’Inter liquida la Roma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Milano – l’Inter si lascia alle spalle il ko nel derby e con una prova convincente batte 2-0 la Roma, dell’osannato ex Mourinho, tra le mura amiche di San Siro e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove attende la vincete di Milan-Lazio in campo domani sempre al Meazza. A decidere la sfida il gol lampo dell’altro grande ex Dzeko al 2’ e il raddoppio al 68’ di Sanchez con un gran tiro da fuori area. Dopo i cori per lo ’special onè nel prepartita l’avvio di match vede un dominio totale dei padroni di casa che trovano il gol con Dzeko dopo soli due minuti. Il centravanti bosniaco apre il piattone e al volo spedisce in rete il perfetto cross di Perisic. Una manciata di minuti dopo Barella colpisce la traversa con un gran tiro da trenta metri. I nerazzurri ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Milano –si lascia alle spalle il ko nel derby e con una prova convincente batte 2-0 la, dell’osannato ex Mourinho, tra le mura amiche di San Siro e si qualifica per la semifinale didove attende la vincete di Milan-Lazio in campo domani sempre al Meazza. A decidere la sfida il gol lampo dell’altro grande exal 2’ e il raddoppio al 68’ dicon un gran tiro da fuori area. Dopo i cori per lo ’special onè nel prepartita l’avvio di match vede un dominio totale dei padroni di casa che trovano il gol condopo soli due minuti. Il centravanti bosniaco apre il piattone e al volo spedisce in rete il perfetto cross di Perisic. Una manciata di minuti dopo Barella colpisce la traversa con un gran tiro da trenta metri. I nerazzurri ...

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - albibenassi98 : @EvaAProvenzano Tu sai come funziona con la regola dei gol in trasferta in Coppa Italia? Perché essendo cambiata in… - peppefrac : In semifinale di coppa Italia, primi in campionato, agli ottavi di Champions e vincitori in Supercoppa. I festeggia… -