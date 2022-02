Combinata nordica, Pechino 2022. Chi la spunterà nella Gundersen NH/10 km dopo i tanti casi di positività al Covid? (Di martedì 8 febbraio 2022) dopo quasi una settimana di pausa, la Combinata nordica è pronta ad assegnare il suo secondo titolo. Martedì 15 febbraio sarà il giorno della gara individuale con salto da trampolino grande seguito da 10 km di fondo. Questa competizione può essere considerata la figlia della sprint, format concepito a metà anni ’90 che prevedeva un salto sul Large Hill seguito da 7.5 km di fondo. Tale prova fu ideata per affiancarsi alla Gundersen (due salti su Normal Hill e 15 km sugli sci stretti), venendo introdotta nel programma olimpico a partire da Salt Lake City 2002. Con la rivoluzione decisa dalla Fis nel 2008, da Vancouver 2010 il numero di salti di questo appuntamento è rimasto invariato, ma il chilometraggio è stato innalzato a 10 km. Nel 2022 la prova assegnerà pertanto il suo VI titolo olimpico, il IV ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)quasi una settimana di pausa, laè pronta ad assegnare il suo secondo titolo. Martedì 15 febbraio sarà il giorno della gara individuale con salto da trampolino grande seguito da 10 km di fondo. Questa competizione può essere considerata la figlia della sprint, format concepito a metà anni ’90 che prevedeva un salto sul Large Hill seguito da 7.5 km di fondo. Tale prova fu ideata per affiancarsi alla(due salti su Normal Hill e 15 km sugli sci stretti), venendo introdotta nel programma olimpico a partire da Salt Lake City 2002. Con la rivoluzione decisa dalla Fis nel 2008, da Vancouver 2010 il numero di salti di questo appuntamento è rimasto invariato, ma il chilometraggio è stato innalzato a 10 km. Nella prova assegnerà pertanto il suo VI titolo olimpico, il IV ...

