Cascate delle Marmore | Matteo di Cola e il Centro Rafting insieme per la loro valorizzazione

Leggi su influencertoday

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ildiuniscono le forze per riscoprire lepiù alte d’Europa: Le. Infatti l’Influencer 24enne, che ormai da mesi gira per il paese per mostrare a tutti le bellezze e le bontà enogastronomiche Italiane con il progetto Italy Food Porn, nate dal salto che il fiume Velino compie nel Nera, che con ben 164 metri di altezza sono tra le più alte d’Europa, proprio per promuovere le bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche del nostro belpaese, perfette sia per gli amanti della natura che dello sport. Presenti all’incontro l’assessore del comune di Terni Elena Proietti, l’Ing. Federico Nannurelli e la Dottoressa Cavallo per i beni di pregio e l’apertura straordinaria della ...