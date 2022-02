Calcio | Eriksen è tornato ' Voglio dimostare chi sono'

Advertising

papijuantxo : RT @ETGazzetta: Eriksen si racconta: “Due giorni dopo l’arresto cardiaco ho capito che sarei tornato a giocare” #premier #brentford https:/… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Eriksen si racconta: “Due giorni dopo l’arresto cardiaco ho capito che sarei tornato a giocare” #premier #brentford https:/… - ETGazzetta : Eriksen si racconta: “Due giorni dopo l’arresto cardiaco ho capito che sarei tornato a giocare” #premier #brentford - angiuoniluigi : RT @leggoit: Eriksen torna all'arresto cardiaco in campo: «Dopo due giorni sapevo che sarei tornato a giocare» - leggoit : Eriksen torna all'arresto cardiaco in campo: «Dopo due giorni sapevo che sarei tornato a giocare» -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Eriksen

... soprattutto, che sono ancora un giocatore di. Pochi giorni dopo l'arresto cardiaco ho capito cosa mi era successo e pensato subito che dovevo tornare in campo", ha affermato. "Ho ...I momenti più duri sono alle spalle. Chrisora si sente 'quasi' un calciatore normale. Tutto scomparirà del tutto quando tornerà in campo con la sua nuova maglia del Brentford . L'ex Inter si racconta ai canali social del club inglese, ...che sono ancora un giocatore di calcio. Pochi giorni dopo l'arresto cardiaco ho capito cosa mi era successo e pensato subito che dovevo tornare in campo", ha affermato Eriksen. "Ho fatto tanti ...Christian Eriksen ha detto di sapere che avrebbe giocato di nuovo a calcio solo due giorni dopo aver subito l’arresto cardiaco. Eriksen è crollato in campo al Parken Stadium di Copenhagen a giugno ...