Advertising

Agenzia_Ansa : Per la crisi in Ucraina, Macron vola da Putin e Scholz da Biden. Il presidente francese tenta la de-escalation ment… - SkyTG24 : #Ucraina, incontro #JoeBiden-Scholz: “Se #Russia invade, tutta la Nato è pronta a reagire” - MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden a Scholz: 'Usa e Germania uniti contro un'aggressione russa' #germania #usa #joebiden #russia… - Billa42_ : Biden-Scholz: i due leader discutono della crisi ucraina - stacce2021 : La sapete la barzelletta di Draghi punto di riferimento dell'Europa? -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Scholz

Macron volerà poi a Berlino, dove e' atteso dal cancelliere tedesco, Olaf, di ritorno dalla sua prima visita negli Usa,dove ieri ha incontrato il presidente Usa, Joe. A Berlino sarà ...Intanto a Washingtonvede: "Se Putin invade l'Ucraina, fermeremo il gasdotto Nord Stream 2" Quel tavolo che segna la distanze Putin " Siamo categoricamente contrari all'allargamento ...Il presidente degli Stati Uniti dopo il faccia a faccia alla Casa Bianca: “Siamo pronti a continuare i colloqui in buona fede con la Russia”, ma in caso di invasione “non ci sarà più un Nord Stream 2.'Se la Russia invaderà l'Ucraina, il gasdotto Nord Stream 2 non ci sarà più e Mosca pagherà un prezzo altissimo'. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ancora una volta ha evitato di nominare il gasdotto ...