Barano di Ischia: GdF sequestra centinaia di tamponi rapidi e mascherine Ffp2 non a norma (Di martedì 8 febbraio 2022) Barano di Ischia: i finanzieri della Tenenza di Ischia hanno sequestrato in un grande magazzino 487 confezioni di tamponi rapidi antigenici anti Covid 19 e 284 mascherine facciali Ffp2 non conformi alle normative sanitarie. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, in un grande magazzino di Barano di Ischia

