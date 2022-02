Arriva la decisione del Napoli su Osimhen e Koulibaly per il futuro (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Napoli prepara il suo futuro, con la speranza di poter contare su due tra i big della squadra a disposizione di mister Luciano Spalletti. Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly sono sicuramente i trascinatori del gruppo, e lo sa bene anche la società che è pronta a sua volta a cercare di trattenere entrambi a lungo. Servirà dunque un accordo nei prossimi mesi – prima, in ordine meramente cronologico, per il difensore senegalese – per far sì che il Napoli possa respingere le varie sirene di mercato, blindando due calciatori così importanti per l’organico. Osimhen: l’obiettivo è respingere le sirene dalla Premier Nelle scorse settimane si sono susseguite le voci di mercato sugli interessamenti di diversi club di Premier League, tra cui il Newcastle che avrebbe addirittura ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilprepara il suo, con la speranza di poter contare su due tra i big della squadra a disposizione di mister Luciano Spalletti. Victore Kalidousono sicuramente i trascinatori del gruppo, e lo sa bene anche la società che è pronta a sua volta a cercare di trattenere entrambi a lungo. Servirà dunque un accordo nei prossimi mesi – prima, in ordine meramente cronologico, per il difensore senegalese – per far sì che ilpossa respingere le varie sirene di mercato, blindando due calciatori così importanti per l’organico.: l’obiettivo è respingere le sirene dalla Premier Nelle scorse settimane si sono susseguite le voci di mercato sugli interessamenti di diversi club di Premier League, tra cui il Newcastle che avrebbe addirittura ...

Advertising

borghi_claudio : @aspettaaspetta Eh ho capito ma finché non si toglie del tutto l'infame passaporto era ovvio che la scadenza dovess… - fisco24_info : Conte 'congelato' e gli attacchi di Casaleggio. Il caos dentro al M5s: AGI - L'ultima tegola sul M5s arriva dal Tri… - elisanapoli93 : Io sono senza parole ma come si fa a rifiutare il sangue che può salvare tuo figlio/a perché arriva da persone vacc… - infoitinterno : Arriva la decisione per i due invasori di campo durante il derby: le ultime - AuraZacchi : #M5s, il tribunale di #Napoli sospende l’elezione di #Conte e il nuovo statuto La decisione arriva nell’ambito di… -