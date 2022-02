Alessandro Giovanardi ricorda Marcello Di Bella

(Di martedì 8 febbraio 2022) Non il contenitore ma la piazza Leggo ovunque della sua non comune capacità di organizzare e animare i "contenitori culturali" e mai questo termine insufficiente e un po' volgare mi è sembrato ...

Non è solo la città di Rimini a piangere la scomparsa prematura di Marcello Di Bella, è l'intera provincia, con quella di Pesaro - Urbino, a dover rammaricarsi di una perdita umana e intellettuale di ......di Cattolica si terrà la presentazione del libro 'Napoleone e le rapine d'arte in Romagna' di Pier Giorgio Pasini che per l'occasione sarà in dialogo con lo storico d'arte. Dall'...Non è solo la città di Rimini a piangere la scomparsa prematura di Marcello Di Bella, è l’intera provincia, con quella di Pesaro-Urbino, a dover rammaricarsi di una perdita umana e intellettuale di ...Alessandro Giovanardi, storico e critico d’arte. Laureato in Filosofia all’Università di Bologna, ha conseguito il Dottorato in Scienze Filosofiche/Scienze del Testo all’Università di Siena. È docente ...