Zuppa di Porro 7 febbraio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 7 febbraio 2022)di. Fondi antirincari, il governo non vuole. Il grancasino che hanno fatto sull’ecobonuse oggi la Gabba gli dà un’altra stoccata. La ministra Lamorgese intoccabile anche per il Domani. Il caso eni, una storiaccia gudiziaria raccontata d Capone. Cdx allo sfascio, per Feltri no, Per Cerasa meloni grillina e i giornali mainstream che tifano per il grande cento. Rep si inventa un Salvini putiniano ortodosso. Il Papa da Fazio, e Farina non l’ho capito Covid ci prendono in giro sulle riaperture, questi non mollano e il liberal Calenda che ama i pugni chiusi #rassegnastampa7feb L'articolo proviene da Nicola