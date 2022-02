Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2022 ore 09:15 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Viabilità DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 08.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA CHIUSO IL NODO DEL TRATTO URBANO A CAUSA DI INCIDENTE IN TANGEZIALE IN DIREZIONE SALARIA LUNGHI INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA VERSO IL CENTRO SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA STESSA SITUAZIONE TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO DEL TRATTO URBANO Roma TERAMO ALTRE CODE SEGNALATE SULLE CONSOLARI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA CASALAZZARA E SULLA VIA NOMENTANA DA VIA MARCO SIMONE CODE SULLA CASSIA DALLA LOCALITA’ LA STORTA FINO A TOMBA DI NERONE DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA CON ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022)DEL 6 FEBBRAIOORE 08.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CHIUSO IL NODO DEL TRATTO URBANO A CAUSA DI INCIDENTE IN TANGEZIALE IN DIREZIONE SALARIA LUNGHI INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA VERSO IL CENTRO SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA STESSA SITUAZIONE TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO DEL TRATTO URBANOTERAMO ALTRE CODE SEGNALATE SULLE CONSOLARI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA CASALAZZARA E SULLA VIA NOMENTANA DA VIA MARCO SIMONE CODE SULLA CASSIA DALLA LOCALITA’ LA STORTA FINO A TOMBA DI NERONE DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA CON ...

