Vento forte a Milano, alberi caduti in tutta la città. A Segrate vola il tetto di un asilo nido. «Tragedia sfiorata» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per le raffiche fortissime. Disagi in diversi quartieri della città: in viale Gadio (non lontano dall'Acquario) un albero è caduto su un furgone e all'interno c'erano due persone, non sono ferite Leggi su corriere

Corriere : Vento forte a Milano, alberi caduti tra Loreto, Niguarda e Sempione: è allerta arancione - emergenzavvf : Forte vento in provincia di #Torino, maggiori criticità in Val di Susa: smottamenti, alberi caduti e rami spezzati,… - ArpaPiemonte : #vento forte nel torinese con raffiche in pianura di circa 90 km/h . A Torino, stazione Torino-Alenia, massima raff… - davidefent : RT @CrocifissoDent2: Oggi qui a Milano ci sono forti raffiche. Ho gridato al vento il refrain di Morandi: Stai andando forte, apri tutte le… - Natalin33515492 : Allerta meteo nell'isola per forte vento e mareggiate -