Vaccini | Super Green Pass illimitato ma non per tutti Da venerdì si torna anche a ballare Addio alla dad

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L'emergenza Coronavirus in Italia sta per finire. Lo dicono ormaigli scienziati,i più scettici, e lo confermano i numeri in netto calo per ogni voce, soprattutto per quanto riguarda il dato sui ricoveri in ospedale, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva

green pass, c'è la data: quando gli diremo addio. Ma l'obbligo vaccinale... I giorni passano. ...'si dimostra caratterizzata dalla capacità di eludere la risposta immunologica' dei. ...Green Pass quasi per tutti. Da venerdì si torna a ballare L'emergenza Coronavirus in Italia sta per finire. Lo dicono ormai tutti gli scienziati, anche i più scettici, e lo confermano i ...Super Green Pass con durata illimitata, nuovo sistema per le quarantene (dimezzate a cinque giorni per i non vaccinati) e per le Dad, con gli studenti che torneranno quasi tutti in classe. Addio, poi, ...Cronaca - Locatelli, le misure dopo il 30 giugno e i colpi di coda del virus che dovrebbero averci insegnato la prudenza D'altronde sui colpi di coda del coronavirus ormai il mondo dovrebbe essere ...