"Troveremo un modo per ridurre la popolazione": le (false) parole di Attali continuano a circolare sul web (Di lunedì 7 febbraio 2022) In questi ultimi giorni sta tornado a girare una notizia che sta alimentando le fantasie dei complottisti. Questa notizia sarebbe partita da una frase contenuta nel libro di Jacques Attali (consigliere dell'ex presidente della Repubblica francese Mitterrand) 'Il futuro della vita' edito nel 1981. Leggi anche -> Complottisti no-vax scatenati dopo la morte di Sassoli: c'è chi tira in ballo il VAIDS Seconda i complottisti in questo libro ci sarebbe stata la profezia di quanto avvenuto nel mondo in questi ultimi due anni con l'avvento della pandemia. La frase estrapolata dal libro di Attali reciterebbe (doveroso il condizionali, vi spiegheremo poi perché) così: "Troveremo qualcosa o lo provocheremo, una pandemia che colpisce certe persone, una vera crisi economica". Ma in questo testo c'è un passaggio che ha fatto in ...

