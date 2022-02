Sileri: “Stop Green pass? Credo in gradualità, seguiamo dati” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Stop al Green pass con la fine dell’emergenza Covid? “Credo nella gradualità. Osserviamo i numeri che ci saranno nel mese di febbraio” e che al momento “stanno andando bene”. Va poi monitorata la comparsa “di eventuali nuovi varianti, anche se io dubito che possa essercene una più veloce di Omicron che sia anche più cattiva”. Poi “con la gradualità che ci consentirà la circolazione del virus, verranno prese le decisioni nella direzione di un alleggerimento delle restrizioni”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a 24Mattino, sulle frequenze di Radio24. “Nessuno ama le restrizioni – ha ricordato Sileri – ma sembra quasi che ci siano due fazioni: chi vuole stringere e chi vuole che non ci sia nulla. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) –alcon la fine dell’emergenza Covid? “nella. Osserviamo i numeri che ci saranno nel mese di febbraio” e che al momento “stanno andando bene”. Va poi monitorata la comparsa “di eventuali nuovi varianti, anche se io dubito che possa essercene una più veloce di Omicron che sia anche più cattiva”. Poi “con lache ci consentirà la circolazione del virus, verranno prese le decisioni nella direzione di un alleggerimento delle restrizioni”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ospite a 24Mattino, sulle frequenze di Radio24. “Nessuno ama le restrizioni – ha ricordato– ma sembra quasi che ci siano due fazioni: chi vuole stringere e chi vuole che non ci sia nulla. ...

Advertising

StraNotizie : Sileri: 'Stop Green pass? Credo in gradualità, seguiamo dati' - lifestyleblogit : Sileri: 'Stop Green pass? Credo in gradualità, seguiamo dati' - - telodogratis : Sileri: “Stop Green pass? Credo in gradualità, seguiamo dati” - sulsitodisimone : Sileri: 'Stop Green pass? Credo in gradualità, seguiamo dati' - LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Sileri: “Stop Green pass? Credo in gradualità, seguiamo dati” -