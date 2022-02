Short track, Pechino 2022: Pietro Sighel esce di scena nei quarti di finale sui 1000 metri (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si ferma ai quarti di finale il cammino di Pietro Sighel sui 1000 metri nello Short track ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il giovane pattinatore azzurro classe 1999 è stato infatti squalificato dalla giuria per aver causato un incidente che ha coinvolto anche il sud coreano Park Janghyuk (uscito poi in barella per un infortunio al braccio), vedendo così sfumare il sogno di un grande risultato. Il 22enne trentino, alla prima partecipazione olimpica, avrà comunque altre chance nei prossimi giorni sia a livello individuale che in staffetta per andare a caccia di una nuova medaglia dopo lo splendido argento nella prova a squadre mista di sabato scorso. Nella prima batteria hanno superato il turno l’americano ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si ferma aidiil cammino disuinelloai Giochi Olimpici Invernali di. Il giovane pattinatore azzurro classe 1999 è stato infatti squalificato dalla giuria per aver causato un incidente che ha coinvolto anche il sud coreano Park Janghyuk (uscito poi in barella per un infortunio al braccio), vedendo così sfumare il sogno di un grande risultato. Il 22enne trentino, alla prima partecipazione olimpica, avrà comunque altre chance nei prossimi giorni sia a livello individuale che in staffetta per andare a caccia di una nuova medaglia dopo lo splendido argento nella prova a squadre mista di sabato scorso. Nella prima batteria hanno superato il turno l’americano ...

