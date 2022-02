(Di lunedì 7 febbraio 2022) A Tmw Radio, a Maracanà, è intervenuto il noto giornalista Marioche ha fatto il punto sulle evoluzioni più recenti del campionato.ha analizzato anche il buon momento del Napoli di Spalletti, reduce da quattro vittorie consecutive. Il Napoli è sempre stato l’anti-Inter, fin dall’inizio. Non dimentichiamo quanto ha fatto bene all’inizio nell’anno, ricordiamociha perso punti, senza sei titolari su dieci. Adesso si sente meno perché ne mancano sempre di meno, due. Di Anguissa s’è sentita meno la mancanza perché è cresciuto molto Lobotka. Una difesa del genere con Rrahmani e Juan Jesus, che era stato praticamente cacciato da Roma e che ha sostituito egregiamente Koulibaly, non se l’aspettava nessuno: vuol dire che c’è un gruppo e un allenatore che sa gestire questo gruppo. E poi hanno un centravanti ...

Advertising

napolista : Sconcerti: «#Osimhen è un attaccante straordinario, un po’ scombinato come Cerezo» A Tmw Radio. «#Napoli l’anti-In… - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Sconcerti: “#Osimhen è qualcosa di eccezionale. Sa fare tutto, è un grande giocatore” - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Sconcerti su Osimhen: 'Vola in area, è freddo e poco prevedibile' - -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Osimhen

Marionel suo editoriale per il Corriere della Sera, parlando di Vlahovic e Haland, scrive: ' C'è un terzo ragazzo che ha qualcosa di eccezionale, parlo di. Ha bisogno di più spazio ...Da ilnapolista.it victornel ventaglio dei centravanti più forti.sul Corriere della Sera scrive del ruolo di centravanti. Che Vlahovic e Haaland sono gli attaccanti del domani, riserva uno spazio anche a ...Il Napoli è tornato però al completo, mancherà solo Anguissa, probabilmente giocherà Osimhen dal primo minuto. Il Napoli in trasferta sbaglia pochissimo. Pronostico 2 ...Ovvero Haaland e Vlahovic. In mezzo a questi due mostri dell'attacco, Sconcerti ci piazza un terzo attaccante. Tra Vlahovic e Haaland, c'è Osimhen CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ... .