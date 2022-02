Salernitana-Spezia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si chiude la 24esima giornata di Serie A, con una sfida importante per la salvezza. La Salernitana, ultima in classifica ma rivoluzionata dal... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si chiude la 24esima giornata di Serie A, con una sfida importante per la salvezza. La, ultima in classifica ma rivoluzionata dal...

Advertising

cmdotcom : #SalernitanaSpezia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Stefanomiu7 : @pap1pap Mi aspetto tutte vittorie..spezia, Verona, salernitana,Genoa, udinese, Sampdoria, Cagliari, Empoli ..24 punti .il resto vediamo. - LucaDiLeonardo_ : RT @TuttoFanta: ?? Ore 10:00 @TMW_radio ?? Resoconto di giornata al #fantacalcio in attesa di #Salernitana-#Spezia Vi aspettiamo ?? https… - TuttoFanta : ?? Ore 10:00 @TMW_radio ?? Resoconto di giornata al #fantacalcio in attesa di #Salernitana-#Spezia Vi aspettiamo… - Dimsuonosoft : #calcio: 24esima di campionato. Nel posticipo #Juventus batte Verona 2 a 0 con Vlahovic e Zakaria. 2 a 0 del Napoli… -