Red Canzian | dopo il ricovero d’urgenza in Ospedale | è appena arrivato lo straziante annuncio

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il video a fine articolo. Con cappellino di lana e giacca a vento, il bassista dei Pooh prende la prima boccata d’ariailper l’infezione al cuore. E ne avrà ancora per un po’. Redè quasi irriconoscibile: volto affaticato, cappellino di lana e giacca a vento blu passeggia nel giardino dell’Ca’ Foncello di Treviso, dove è stato operato per un’infezione al cuore. È la sua prima boccata d’aria, sa che ne avrà ancora per un po’, ma rassicura tutti: “A oggi sto bene, respiro, sono venuto qua con le mie gambe e tornerò in camera con le mie gambe” IL PROBLEMA AL CUORE - È già un mese che il cantante dei Pooh, 70 anni, è inper un’infezione cardiaca che l’ha costretto a subire un intervento chirurgico. Passata la grande paura, ne aveva parlato così: “La cosa è ...

Il primo giorno di libertà. È una canzone del '76 dei Pooh? ed è quello che ho provato oggi, in questa mia prima uscita ". Lo scrive sui social, che si mostra in un video a un mese dall'inizio del suo ricovero in ospedale a Treviso. L'artista ha parlato delle sue condizioni di salute e di cosa lo attende nelle prossime settimane ...Treviso -, il bassista e cantante dei Pooh, è in ospedale a Treviso e ha voluto pubblicare un video su Instagram in cui racconta ai fan il suo stato di salute. La voce è un po' debole e malferma, il ...Canzian ha voluto postare sui suoi account social un breve video in cui ha ripercorso la sua delicata vicenda sanitaria. Red Canzian si mostra dopo il lungo periodo di malattia grave. Lo storico ...Red Canzian in ospedale ancora per un mese. Il bassista e cantante dei Pooh con un video pubblicato su Instagram parla della sua degenza nella struttura sanitaria, apparendo stanco, con la voce debole ...