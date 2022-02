Ragusa | Castello di Donnafugata chiuso per un positivo

(Di lunedì 7 febbraio 2022)didomaniper un caso di positività tra gli operatori della struttura. Il Settore Cultura e beni culturali del Comune dirende noto che nella giornata di domani, martedì 8 febbraio, ildiresteràin via precauzionale, essendo stato riscontrato un caso di positività tra gli operatori in servizio presso la struttura comunale. Vento forte Milano, vola un pezzo di tetto della Stazione Covid, 8410 positivi: morta una donna di Comiso Violenze di Capodanno a Milano, arrestati 2 minorenni Despar a sostegno di Airc “Arance rosse per la Ricerca” L'articolo proviene da Quotidiano di

Advertising

ragusaoggi : #ragusa | Chiuso per un giorno il Castello di Donnafugata: un caso di positività fra il personale - quotidianodirg : #Politica #bagnochimico Ragusa, bagno chimico del castello di Donnafugata nel degrado - radiortm : M5S Ragusa. Degrado servizi igienici al Castello di Donnafugata - -

Ultime Notizie dalla rete : Ragusa Castello

Quotidianodiragusa.it

... risorse per migliorare la corte deldi Donnafugata, Infine 60.000 euro si chiede di ... GLI EMENDAMENTI DI CHIAVOLA il capogruppo del Pd al Consiglio comunale diMario Chiavola, a ...Su Marina diil consigliere Gurrieri torna a chiedere, con l'investimento di 100 mila euro, ... risorse per migliorare la corte deldi Donnafugata, Infine 60 mila euro si chiede di ...I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi”.Prudenzialmente sono stati chiusi anche il Castello Sforzesco (più precisamente ...Il Settore Cultura e beni culturali rende noto che nella giornata di domani, martedì 8 febbraio, il Castello di Donnafugata resterà chiuso in via precauzionale, essendo stato riscontrato un caso di ...