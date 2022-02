Questi non sono dei «camionisti brasiliani» che «si uniscono alla lotta dei canadesi» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 29 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che mostra l’immagine di un camion rosso con delle bandiere del Brasile posto alla testa di una fila di altri tir. La foto è accompagnata da questo testo: «CANADA CHIAMA, BRASILE RISPONDE camionisti brasiliani si uniscono alla lotta dei canadesi. La rivolta tra i truckers si espande in tutto il mondo». Il riferimento è al Freedom convoy, la protesta dei camionisti andata in scena a Ottawa tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2022 contro la vaccinazione obbligatoria. Del tema abbiamo parlato anche in una puntata del nostro podcast. Il contenuto oggetto di verifica contiene un’informazione fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto della fila di camion non mostra infatti ... Leggi su facta.news (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 29 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che mostra l’immagine di un camion rosso con delle bandiere del Brasile postotesta di una fila di altri tir. La foto è accompagnata da questo testo: «CANADA CHIAMA, BRASILE RISPONDEsidei. La rivolta tra i truckers si espande in tutto il mondo». Il riferimento è al Freedom convoy, la protesta deiandata in scena a Ottawa tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2022 contro la vaccinazione obbligatoria. Del tema abbiamo parlato anche in una puntata del nostro podcast. Il contenuto oggetto di verifica contiene un’informazione fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto della fila di camion non mostra infatti ...

