Questa settimana al cinema 7 febbraio – 13 febbraio

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Scopriamo insieme quali sono i film in uscita neiitaliani nelladal 7al 13. GHIACCIO Regia di Alessio De Leonardis, Fabrizio Moro Con Valerio Morigi, Vittorio Emanuele Propizio, Mauro Aversano Genere Drammatico Produzione Italia, 2022 Durata 95 min Data di uscita 72022 THE WALL OF SHADOWS Regia di Eliza Kubarska Genere Documentario Produzione Polonia, 2020 Durata 94 min Data di uscita 72022 GLI ANNI BELLI Regia di Lorenzo d’Amico de Carvalho Con Stefano Viali, Rosalia Porcaro, Alexia Turchi, Ana Padrão Genere Commedia Produzione Italia, 2022 Durata 100 min Data di uscita 72022 ASSASSINIO SUL ...