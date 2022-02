Quanta competizione tra moneta virtuale e convenzionale? (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’inflazione al consumo nell’area dell’euro ha raggiunto a gennaio il 5,1% su base annua, con quella italiana armonizzata al 5,3%, rinfocolando il dibattito se è tempo che la Bce cominci a tirare i freni all’espansione monetaria in corso da due anni. La Bce non sembra convinta, adducendo a giustificazione che questa fiammata è determinata essenzialmente dall’impennata dei prezzi energetici e degli alimentari e non da pressioni dal lato della domanda, ma è costretta ad ammettere che la fiammata durerà più a lungo di quanto previsto. Si attende, in specie, che appena questa spinta si esaurirà, la dinamica dovrebbe rallentare dal 3,2%, che oltrepassa nettamente il suo obiettivo di medio periodo, e stabilizzarsi al 1,8% nel 2023 e 2024. Forse i suoi modelli previsivi non hanno messo in conto i prevedibili notevoli rialzi di costi dovuti alla transizione verde e agli ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’inflazione al consumo nell’area dell’euro ha raggiunto a gennaio il 5,1% su base annua, con quella italiana armonizzata al 5,3%, rinfocolando il dibattito se è tempo che la Bce cominci a tirare i freni all’espansioneria in corso da due anni. La Bce non sembra convinta, adducendo a giustificazione che questa fiammata è determinata essenzialmente dall’impennata dei prezzi energetici e degli alimentari e non da pressioni dal lato della domanda, ma è costretta ad ammettere che la fiammata durerà più a lungo di quanto previsto. Si attende, in specie, che appena questa spinta si esaurirà, la dinamica dovrebbe rallentare dal 3,2%, che oltrepassa nettamente il suo obiettivo di medio periodo, e stabilizzarsi al 1,8% nel 2023 e 2024. Forse i suoi modelli previsivi non hanno messo in conto i prevedibili notevoli rialzi di costi dovuti alla transizione verde e agli ...

