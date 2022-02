Orietta Berti, il kitsch che fa “andare la nave” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston, l’aplomb di Amadeus l’ha fatta da padrone, elegante con le giacche tempestate di strass Gai Mattiolo. Ma parallelamente al canonico Festival di Sanremo, a bordo della nave Costa Toscana abbiamo assistito ad una sfilata paradossale: i look di Orietta Berti. L’anno scorso si era fatta amare con la sua voce da usignolo e i suoi outfit di paillettes, quest’anno si fa adorare con delle mise in equilibrio perfetto sulla linea che divide l’improbabile dal geniale. L’anno scorso elegante e scintillante Orietta Berti a Sanremo 2021 in GCDSA Sanremo 2021 Orietta Berti era stata, ed è strano dirlo di una cantante con quasi 60 anni di carriera alle spalle, una rivelazione. La sua voce e la sua vitalità avevano stregato anche il pubblico più giovane, e non a ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston, l’aplomb di Amadeus l’ha fatta da padrone, elegante con le giacche tempestate di strass Gai Mattiolo. Ma parallelamente al canonico Festival di Sanremo, a bordo dellaCosta Toscana abbiamo assistito ad una sfilata paradossale: i look di. L’anno scorso si era fatta amare con la sua voce da usignolo e i suoi outfit di paillettes, quest’anno si fa adorare con delle mise in equilibrio perfetto sulla linea che divide l’improbabile dal geniale. L’anno scorso elegante e scintillantea Sanremo 2021 in GCDSA Sanremo 2021era stata, ed è strano dirlo di una cantante con quasi 60 anni di carriera alle spalle, una rivelazione. La sua voce e la sua vitalità avevano stregato anche il pubblico più giovane, e non a ...

