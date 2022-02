Olimpiadi Pechino 2022, Constantini e Mosaner: “Un passo per concludere l’opera” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Tutto questo è fantastico, adesso manca un ultimo passo per concludere l’opera“ e ancora “Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, la finale delle Olimpiadi è un sogno per ogni atleta“. Queste sono le parole rispettivamente di Amos Mosaner e Stefania Constantini, ugualmente entusiasti di aver ottenuto il pass per la finale del doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Dopo aver vinto nove match su altrettanti disputati, la coppia azzurra ha firmato il decimo successo ai danni della Svezia in semifinale, garantendosi una preziosa medaglia sul ghiaccio cinese. Argento oppure oro che sia, Constantini e Mosaner hanno palesato il livello elevatissimo del curling italiano; i talenti ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Tutto questo è fantastico, adesso manca un ultimoper“ e ancora “Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, la finale delleè un sogno per ogni atleta“. Queste sono le parole rispettivamente di Amose Stefania, ugualmente entusiasti di aver ottenuto il pass per la finale del doppio misto di curling alleinvernali di. Dopo aver vinto nove match su altrettanti disputati, la coppia azzurra ha firmato il decimo successo ai danni della Svezia in semifinale, garantendosi una preziosa medaglia sul ghiaccio cinese. Argento oppure oro che sia,hanno palesato il livello elevatissimo del curling italiano; i talenti ...

