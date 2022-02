“Non farlo, mi dà fastidio”: Delia Duran è stata avvisata, richiamo dopo lo scandalo (Di lunedì 7 febbraio 2022) dopo ciò che è successo, ora Delia Duran ha ricevuto l’ultimo avviso. Ormai non c’è più spazio per nessuno, donna avvisata mezza salvata Delia Duran: ormai gliel’ha detto, ora tocca a lei (Youtube)Al GF VIP ormai stanno cadendo tutti i teatrini. La finale si sta lentamente avvicinando e ogni concorrente cerca di tirare acqua al proprio mulino. Persino le storiche inimicizie stanno lentamente crollando. Se pensiamo solo a un mese fa, per esempio, mai ci saremmo immaginati di vedere Soleil e Delia Duran così legate. Se per qualcuno il GF VIP ha portato nuova consapevolezza, però, per altri invece è stato fonte di stress e nervosismo. Una concorrente del GF VIP, infatti, si è recata da Delia per metterle bene in chiaro una questione che a ... Leggi su specialmag (Di lunedì 7 febbraio 2022)ciò che è successo, oraha ricevuto l’ultimo avviso. Ormai non c’è più spazio per nessuno, donnamezza salvata: ormai gliel’ha detto, ora tocca a lei (Youtube)Al GF VIP ormai stanno cadendo tutti i teatrini. La finale si sta lentamente avvicinando e ogni concorrente cerca di tirare acqua al proprio mulino. Persino le storiche inimicizie stanno lentamente crollando. Se pensiamo solo a un mese fa, per esempio, mai ci saremmo immaginati di vedere Soleil ecosì legate. Se per qualcuno il GF VIP ha portato nuova consapevolezza, però, per altri invece è stato fonte di stress e nervosismo. Una concorrente del GF VIP, infatti, si è recata daper metterle bene in chiaro una questione che a ...

IlContiAndrea : Dovremmo provare a essere gentili… E non perché il bersaglio potrebbe essere nostra sorella, il nostro migliore ami… - rtl1025 : ???'Una tastiera può essere un'arma. Dovremmo provare a essere gentili, non perché il bersaglio potrebbe essere nost… - GiovanniFerrar : “Mi fiderò” è un pezzone. Se per qualche oscuro e terribile motivo non avete ancora ascoltato “Materia (Terra)” di… - jessihaaaa : RT @Giuls8989: A me fa riflettere molto il fatto che i suoi due “amici” non abbiano empatizzato chissà quanto eppure lui se l’è presa solo… - marilovesgr33n : @mfonthenet Farlo significa pensare che le nostre opinioni non valgano poi così tanto. Quindi ci possiamo permetter… -