Milano, arrestati anche un 16enne e un 17enne per le violenze sessuali in piazza Duomo a Capodanno (Di lunedì 7 febbraio 2022) Due minori gravemente indiziati di alcune delle violenze sessuali e rapine avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo e dintorni sono stati stamattina arrestati dalla Polizia di Stato di Milano. L'ordinanza di custodia cautelare arriva nell'ambito dell'indagine, condotta dalla Sezione Omicidi della Squadra mobile di Milano e dal Commissariato Centro. I due ragazzi, spiegano dalla Questura, hanno 16 e 17 anni: uno ha il permesso di soggiorno, l'altro è un minore straniero non accompagnato e sono entrambi di origine egiziana. L'inchiesta è coordinata dal procuratore per i minori di Milano Ciro Cascone: le indagini sono risalite ai due attraverso le immagini dei sistemi di sorveglianza, ma anche grazie a parecchie ...

