Marina di Civitavecchia, le mascherine chirurgiche invadono il litorale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Civitavecchia – La XXXI^ edizione della manifestazione nazionale "Il Mare d' Inverno", per la terza volta nella nostra città, si apre in una soleggiata domenica mattina. "Anche quest' anno – comunicano gli organizzatori – abbiamo raccolto numerosi rifiuti, facendo la nostra parte, portando avanti la causa principale che muove l'associazione, la tutela dell' Ambiente. Alla manifestazione hanno partecipato, fornendo una fattiva collaborazione, altre due associazioni anche loro attive sul territorio, il Leo Club Civitavecchia-Santa Marinella, gruppo giovanile di volontariato dei Lions Club e la Federazione Nazionale Pro Natura-Nucleo Operativo Ambientale di Civitavecchia. L'iniziativa – spiegano da Fare Verde – oltre a continuare a denunciare il grave fenomeno dell'erosione che colpisce le nostre coste e il pericolo della plastica che ...

