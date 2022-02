Macron a Mosca cerca una mediazione sulla crisi ucraina (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente francese incontrerà il presidente russo per tentare di smorzare le tensioni. Secondo alcuni è troppo accomodante con Vladimir Putin, ma un negoziato sarebbe un buon risultato per tutti. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente francese incontrerà il presidente russo per tentare di smorzare le tensioni. Secondo alcuni è troppo accomodante con Vladimir Putin, ma un negoziato sarebbe un buon risultato per tutti. Leggi

