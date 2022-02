M5s, Conte a La7: “Prima di Maio andava in piazza per sostenere le nostre battaglie, oggi ci va per attaccare una leadership” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Di Maio? Vedere che Prima si andava in piazza per le nostre battaglie politiche e civili e oggi si va per esibire una corrente con uno schieramento alle spalle e per attaccare la leadership credo che abbia fatto male non a me, ma alla comunità 5 Stelle”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il leader del M5s, Giuseppe Di Conte, incalzato dalla conduttrice Lilli Gruber, si esprime sui rapporti odierni con l’ex capo pentastellato Luigi Di Maio. E spiega: “Nella lettera di dimissioni da garante del M5s, Di Maio ha scritto assolutamente buoni propositi, cioè ha espresso la volontà di dimettersi per alimentare il dibattito e le idee. Ma questo vale per qualsiasi iscritto del Movimento, perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Di? Vedere chesiinper lepolitiche e civili esi va per esibire una corrente con uno schieramento alle spalle e perlacredo che abbia fatto male non a me, ma alla comunità 5 Stelle”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il leader del M5s, Giuseppe Di, incalzato dalla conduttrice Lilli Gruber, si esprime sui rapporti odierni con l’ex capo pentastellato Luigi Di. E spiega: “Nella lettera di dimissioni da garante del M5s, Diha scritto assolutamente buoni propositi, cioè ha espresso la volontà di dimettersi per alimentare il dibattito e le idee. Ma questo vale per qualsiasi iscritto del Movimento, perché ...

