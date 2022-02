L’Ordine di Torino sospende 279 medici No Vax (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono 279 i medici No Vax sospesi dalL’Ordine di Torino per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale. In realtà i numeri sono molto più alti: ben 1188 professionisti non hanno letre dosi, ma di questi 137 sono in regola in quanto vaccinati all’estero, 36 sono in possesso di esenzione o differimento per avvenuta malattia, 10 hanno richiesto la prenotazione della vaccinazione, 14 risultano cancellati dagli albi. E ne restano ancora 712 in fase di verifica. Lo comunica L’Ordine dei medici, che sta eseguendo l’accertamento sulla base degli elenchi forniti ogni lunedì dal Ministero della Salute, dove figurano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che risultano non vaccinati.L’Ordine è infatti chiamato a controllare caso per caso se in effetti ci sia un mancato ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono 279 iNo Vax sospesi daldiper non aver adempiuto all’obbligo vaccinale. In realtà i numeri sono molto più alti: ben 1188 professionisti non hanno letre dosi, ma di questi 137 sono in regola in quanto vaccinati all’estero, 36 sono in possesso di esenzione o differimento per avvenuta malattia, 10 hanno richiesto la prenotazione della vaccinazione, 14 risultano cancellati dagli albi. E ne restano ancora 712 in fase di verifica. Lo comunicadei, che sta eseguendo l’accertamento sulla base degli elenchi forniti ogni lunedì dal Ministero della Salute, dove figurano i nominativi deie degli odontoiatri che risultano non vaccinati.è infatti chiamato a controllare caso per caso se in effetti ci sia un mancato ...

nuovasocieta : L’Ordine di Torino sospende 279 medici No Vax - OmceoTo : ?? Prosegue la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale anti-Covid che l’Ordine sta svolgendo presso i prop… - ForzaGiorgia2 : @GiorgiaMeloni Questo succede in Italia non a Kabul ...siamo in Italia, #Torino quartiere Barriera di Milano... zo… - DiabloRoma : #Sanremo2022 #eurovision #Eurovision2022 Chi mandiamo a Torino? (L'ordine è di classifica) - FeAmoruso : RT @SilviaPanini2: No Ministra #Lamorgese non riduciamo l'accaduto a Milano e Torino come colpa di infiltrat3 per provocare le forze dell'o… -