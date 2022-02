LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Arianna Fontana in finale nei 500! (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34: Vince il cinese Hwang, secondo posto per il cinese Ren, terzo posto per il cinese Li 13.31: Al via la prima semifinale maschile con: 1 52 KOR HWANG Daeheon 2 32 TUR AKAR Furkan 3 94 CHN LI Wenlong 4 54 CHN REN Ziwei 5 195 KOR PARK Janghyuk 13.30: Desmet viene ripescata in finale. Schultin, Zhang, mentre viene eliminata Qu. finale a 5 13.28: Dominio dell’olandese Schulting che vola in finale, sembra Jaszapati al secondo posto ma sarà fotofinish 13.27: Al via nella seconda semifinale: 1 1 NED SCHULTING Suzanne 2 5 BEL DESMET Hanne 3 41 CHN QU Chunyu 4 10 HUN JASZAPATI Petra 5 45 CHN ZHANG Yuting 13.26: In finale anche la canadese Boutin, Arianna Valcepina, ultima non sarà in ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34: Vince il cinese Hwang, secondo posto per il cinese Ren, terzo posto per il cinese Li 13.31: Al via la prima semimaschile con: 1 52 KOR HWANG Daeheon 2 32 TUR AKAR Furkan 3 94 CHN LI Wenlong 4 54 CHN REN Ziwei 5 195 KOR PARK Janghyuk 13.30: Desmet viene ripescata in. Schultin, Zhang, mentre viene eliminata Qu.a 5 13.28: Dominio dell’olandese Schulting che vola in, sembra Jaszapati al secondo posto ma sarà fotofinish 13.27: Al via nella seconda semi: 1 1 NED SCHULTING Suzanne 2 5 BEL DESMET Hanne 3 41 CHN QU Chunyu 4 10 HUN JASZAPATI Petra 5 45 CHN ZHANG Yuting 13.26: Inanche la canadese Boutin,Valcepina, ultima non sarà in ...

