LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l’oro, Paris e Innerhofer per la sorpresa (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL superG OLIMPICO LA CRONACA DELLA DISCESA MASCHILE LA CRONACA DEL GIGANTE FEMMINILE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE della gara di superG che mette in palio l’ambitissimo titolo olimpico! Sull’arduo pendio di Yanqing, flagellato dal vento nei giorni scorsi, Dominik Paris vuole riscattare il sesto posto nella libera tentando l’assalto ad una agognata medaglia. L’azzurro è rimasto con un pizzico di amaro in bocca al termine della discesa e dovrà sfogare tutta la rabbia a partire dalle 4.00 di stanotte (ora italiana) per ribaltare le sorti della sua Olimpiade. Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia rappresentano le altre due carte tricolore, mentre sono ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELOLIMPICO LA CRONACA DELLA DISCESA MASCHILE LA CRONACA DEL GIGANTE FEMMINILE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladella gara diche mette in palio l’ambitissimo titolo olimpico! Sull’arduo pendio di Yanqing, flagellato dal vento nei giorni scorsi, Dominikvuole riscattare il sesto posto nella libera tentando l’assalto ad una agognata medaglia. L’azzurro è rimasto con un pizzico di amaro in bocca al termine della discesa e dovrà sfogare tutta la rabbia a partire dalle 4.00 di stanotte (ora italiana) per ribaltare le sorti della sua Olimpiade. Christofe Matteo Marsaglia rappresentano le altre due carte tricolore, mentre sono ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: argento Federica Brignone! Vince Hector, bronzo Gut-Behrami - SkySport : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta LIVE: Brignone argento nel gigante #SkySport #Pechino2022 #Sci… - mlaledemoz : ?@FedeBrignone? aggiunge un altro sigillo al suo straordinario #palmares ed è #argento nel #gigante delle… - News24_it : LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: tutto fermo, brutta caduta per O'Brien - OA Sport - News24_it : LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: Gut-Behrami mette pressione a tutte - OA Sport -