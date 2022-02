LIVE Italia-Canada 1-2 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: canadesi avanti dopo due end (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.30 Mosaner appoggia la stone dentro la home: i due sassi rosso del Canada sono più vicini al centro. 2.29 Ultimo sasso che quindi passa nuovamente all’Italia nel terzo end. 2.27 Non sbaglia un tiro facile Homan: Canada in vantaggio 2-1 al termine del secondo end. 2.26 Limita i danni Constantini! Annulla due stone canadesi: adesso il Canada può fare al massimo due punti. 2.25 Ultimo tiro per l’Italia, poi toccherà ai canadesi. 2.23 Tiro sfavorevole all’Italia! Mosaner boccia una stone del Canada, ma anche un sasso Italiano. Non sarà semplice evitare un paio di punti dei nostri avversari. 2.21 Mosaner toglie due sassi al Canada ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.30 Mosaner appoggia la stone dentro la home: i due sassi rosso delsono più vicini al centro. 2.29 Ultimo sasso che quindi passa nuovamente all’nel terzo end. 2.27 Non sbaglia un tiro facile Homan:in vantaggio 2-1 al termine del secondo end. 2.26 Limita i danni Constantini! Annulla due stone: adesso ilpuò fare al massimo due punti. 2.25 Ultimo tiro per l’, poi toccherà ai. 2.23 Tiro sfavorevole all’! Mosaner boccia una stone del, ma anche un sassono. Non sarà semplice evitare un paio di punti dei nostri avversari. 2.21 Mosaner toglie due sassi al...

