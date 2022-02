Le Iene 2022 | quando inizia | conduttori | anticipazioni e news sul programma di Italia1

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Le: grandi novità per il ritorno sugli schermi della trasmissione in onda in prima serata su Italia 1. A condurre ildi Davide Parenti quest’anno non sarà Alessia Marcuzzi, dopo una trattativa fallimentare, ma la coppia formata da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Si tratta sicuramente di una coppia di gran valore, che terrà alto lo spirito del: Mammuccari, con le sue battute e il suo modo spigliato di condurre, riuscirà insieme alla bellissima Belen ad essere all’altezza deiche li hanno preceduti. I due hanno un certo feeling, già provato nella conduzione di Scherzi a Parte e Sarabanda. Avevano inoltre condiviso anche, su Canale 5, il sabato sera nella squadra di Tu si que vales. L’affiatamento trai due superè dunque assicurato. ...

Non solo inchieste e reportage. 'Le Iene' ripartono il 9 febbraio in prima serata su Italia1 per l'edizione 2022 con la sorpresa di un'importante evoluzione e tante novità. Più ironia, più comicità, più spettacolo saranno assicurati ...