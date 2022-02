La Salernitana ci prova ma con lo Spezia finisce 2-2

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 febbraio 2022) SALERNO (ITALPRESS) – La nuovadisegnata sul mercato da Walter Sabatini non va oltre il 2-2 nello scontro diretto salvezza contro lo. Sette i nuovi acquisti schierati da Colantuono dal 1? contro la squadra di Thiago Motta che sul mercato non è potuta intervenire per via del blocco Fifa. Ma nella prima mezz’ora di gioco la nuova guardia dellafa e disfa. Al 3? Ribery conquista una punizione dal limite e lascia l’incarico a Simone Verdi che col destro supera la barriera, batte Provedel e fa esplodere l’Arechi. Ma all’11’ è l’altro nuovo acquisto, Fazio, a regalare il pareggio allo: l’ex Roma stende in area Erlic, Valeri al Var concede il rigore e Manaj non sbaglia. Al 16? Verdi regala al pubblico granata un’altra magia su punizione. Cambia la posizione, più lontana dalla porta, ma ...