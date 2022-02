La cronaca (Di lunedì 7 febbraio 2022) pt 7' botta di sinistro di Vlahovic, Montipò respinge pt 13' 1 - 0 Vlahovic lanciato da Dybala supera Montipò in pallonetto per il vantaggio bianconero pt 37' Dybala lancia Morata sulla sinistra, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) pt 7' botta di sinistro di Vlahovic, Montipò respinge pt 13' 1 - 0 Vlahovic lanciato da Dybala supera Montipò in pallonetto per il vantaggio bianconero pt 37' Dybala lancia Morata sulla sinistra, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Treviso, multato perché al lavoro senza Green pass: 38enne si dà fuoco in piazza #greenpass #treviso #lavoro… - VittorioSgarbi : Morti di Stato. - repubblica : Al lavoro senza Green Pass, gli arriva una multa e si dà fuoco - FraPenny1973 : RT @VittorioSgarbi: Morti di Stato. - streetloveitaly : RT @GabryContessa: il generone capitolino non è mai passato di moda, mo lo interpretano anche i ragazzini. . 'Non sapete chi è nostro padre… -