(Di martedì 8 febbraio 2022) Sullae del gas ormai il bluff è generalizzato. Lo sa il presidente francese Macron, ieri a Mosca e oggi Kiev, lo sa ancora meglio il timido cancelliere tedesco Scholz, tirato per le orecchie a Washington perché esita a scontrarsi con Putin. Il bluff è accompagnato dal sospetto che a minacciare davvero l’Europa non sia Putin quanto Biden, che sulla questione dei rifornimenti energetici da Mosca non ha purtroppo una posizione diversa da quella di Donald Trump. La … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : CRISI UCRAINA Il “pizzino” dell’analista strategico statunitense Edward Luttwak: 'L'Italia deve agire' [di Marco Fr… - vaticannews_it : #7febbraio #PapaFrancesco riceve il presidente sloveno, confronto sulla crisi #ucraina ?? - direzioneprc : ?? Usa Russia #ucraina: cosa sta accadendo? ?? DIRETTA SU CRISI UCRAINA, ???MARTEDI 8 FEBBRAIO - semeraro_g : RT @Il_Vitruviano: Anche Macron prende posizione nella crisi ucraina e si schiera tra i 'dialogatori', posizione che di fatto è una contrap… - negrialbe : Alberto Negri - La crisi ucraina come simulazione di guerra per il gas -

Ultime Notizie dalla rete : crisi ucraina

Il vertice bilaterale tra il Presidente Usa e il neo - cancelliere tedesco esorcizza differenze e incertezze. Casa Bianca: un'invasione è pronta al 70%. Sfoggio di unità sulla, tra Joe Biden e Olaf Scholz. E anche, per il Presidente americano, l'occasione di incalzare il neo - Cancelliere tedesco al suo primo vertice bilaterale transatlantico al fine di ...L'incontro a Mosca con il presidente francese Emmanuel Macron sullaè stato definito dal presidente russo Vladimir Putin come utile e sostanziale, e come la possibile base per "ulteriori passi" sulla strada di una soluzione diplomatica."Ritengo che ...Nel corso del colloquio telefonico, stati concordati un impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi e l’esigenza di ricostruire un clima di fiducia. Stando a quanto si apprende ...Le Olimpiadi invernali del 2014 – che si aprirono a Sochi in Russia il 7 febbraio alla vigilia dell’esplosione della crisi ucraina con il putsch di Piazza Maidan (18-20 febbraio) – furono definite ...