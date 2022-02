La casta dei cento giudici a cui è permesso tutto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il saggio punta i riflettori su un gruppo ristretto di magistrati, dai Tar al Consiglio di Stato. Rizzo: "Sono legati alla politica, spesso sono nei posti chiave dei ministeri e ricevono incarichi extra" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il saggio punta i riflettori su un gruppo ristretto di magistrati, dai Tar al Consiglio di Stato. Rizzo: "Sono legati alla politica, spesso sono nei posti chiave dei ministeri e ricevono incarichi extra"

Advertising

Adriano48R : La casta nei tribunali.... normale che inezie quali le denunce dei no vax vengano archiviate da magistrati magari r… - maralgo2003 : RT @DavideRicci1973: La verità è che Di Maio si è ambientato perfettamente con la casta, con il potere, con i soldi, e ovviamente non vuole… - BozziniG : @chetempochefa @RaiTre @fabfazio Il calcio deve tornare dal punto di vista televisivo accessibile a tutti. Basta sp… - Simo07827689 : RT @DavideRicci1973: La verità è che Di Maio si è ambientato perfettamente con la casta, con il potere, con i soldi, e ovviamente non vuole… - annadelbello1 : RT @DavideRicci1973: La verità è che Di Maio si è ambientato perfettamente con la casta, con il potere, con i soldi, e ovviamente non vuole… -