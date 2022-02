Karrion Kross | “Avrei voluto perdere il titolo di NXT contro Kyle O’Reilly”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Quello dinel 2021 è stato uno dei personaggi più dominanti nella storia di NXT, avendo detenuto l’NXT Championship per ben 136 giorni, terminati con la conquista delda parte dei Samoa Joe; durante una recente intervista ai microfoni di Highspots Wrestling Network,ha rivelato la sua volontà diilper mano di. Il momento perfetto “No, non pensosia sottovalutato. In realtà – è una cosa di cui io e Scarlett parlavamo spesso – non spetta a noi deciderlo, ma idealmente, se avessimo dovuto decidere qualcunocuiil, avremmo sceltoperché sarebbe ...

Ecco la lista completa:, Keith Lee, Lince Dorado, Oney Lorcan, Gran Metalik, Nia Jax, Jeet Rama, Katrina Cortez, Trey Baxter, Zayda Ramier, Jessi Kamea, B - Fab, Franky Monet, Eva Marie ...Ecco la lista completa:, Keith Lee, Lince Dorado, Oney Lorcan, Gran Metalik, Nia Jax, Jeet Rama, Katrina Cortez, Trey Baxter, Zayda Ramier, Jessi Kamea, B - Fab, Franky Monet, Eva Marie ...Killer Kross, meglio conosciuto come Karrion Kross in WWE, è ufficialmente un free agent, per quanto ne sappiamo noi, dato che la clausola di non competizione di 90 giorni dopo il suo licenziamento ...Durante la sua lunga carriera in WWE, Triple H ha detenuto un totale di 24 titoli ed è stato per quattordici volte campione del mondo. Si è inoltre aggiudicato l’edizione 1997 del torneo ‘King of the ...