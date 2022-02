Juve | Allegri | ' Lo scudetto non ci riguarda Vlahovic e Zakaria hanno portato entusiasmo'

Advertising

_Morik92_ : #Vlahovic a Dazn: 'Allegri non mi ha chiesto niente di particolare, dice che andrà tutto bene. Devo lavorare ancora… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Live: - juventusfc : Finisce qui la conferenza stampa pre #JuveVerona di Mister Allegri. A breve report su - cmdotcom : La Juve vola col mercato: 2-0 al Verona grazie a Vlahovic e Zakaria. Allegri è già 4°, Inter a 8 punti… - yassa9898 : RT @mirkonicolino: Negli ultimi 10 turni la #Juventus di #Allegri ha messo insieme 24 punti (7 vittorie e 3 pareggi), ovvero +4 rispetto al… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Allegri

L 'obiettivo scudetto è lontano,punta la Champions Lo scudetto non è una parola da accostare alla, almeno in questo momento: 'Noi siamo fuori per ora. Bisogna fare un passo alla volta, ...non mi ha chiesto niente di particolare, mi ha detto di stare tranquillo perchè sarebbe andato tutto bene'. E ancora: 'Obiettivi? Lapunta sempre al massimo, io sono qui a dare il mio ...Tre punti importanti per la Juventus, vittoriosa in casa contro l'Hellas Verona grazie alle prime reti bianconere dei due nuovi arrivati: Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Un successo che permette agli ...Per la terza volta in Serie A sia Dybala che Morata hanno fornito assist nello stesso match della Juventus, dopo il maggio 2016 v Sampdoria e il novembre 2015 v Palermo". Dati che sottolineano la ...